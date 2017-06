1 / 5

Les Millennials sont des shoppers pragmatiques : l'outil digital doit être utile et doit uniquement leur permettre de gagner du temps, de l'efficacité afin d'améliorer le conseil au cours de la vente. En matière de shopping, les Millennials utilisent le numérique pour repérer les bons plans et les promotions de leurs marques. Les réseaux sociaux leur permettent également de s'inspirer des blogueurs et de se tenir informés des dernières nouveautés de leurs marques préférées.