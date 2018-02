1 / 17

© Thierry Pelissier, Directeur Marketing client de Picard

Picard est l'Enseigne de l'année 2018. L'enseigne de produits surgelés est plébiscitée pour la qualité et le rapport qualité-prix de ses produits, ainsi que l'expérience délivrée en magasin au niveau du conseil, du repérage, de la beauté du lieu et de l'encaissement. Ses innovations produits, ainsi que la fierté des clients d'acheter dans ses boutiques, ressortent également comme des éléments différenciant par rapport à Thiriez (n°2), Toupargel, Carrefour (n°3), Auchan et Leader Price. En octobre 2017, la marque a lancé son programme de fidélité et revendique, en trois mois, quelque 3 millions d'encartés. "Avant de nous attaquer à la fidélité, nous avons adressé la qualité et l'accueil client, confirme Thierry Pelissier, directeur marketing client de Picard. Nous travaillons à présent à développer une relation personnalisée avec nos clients, par l'envoi, par exemple, de recettes correspondant à l'achat d'un produit."