1 / 6

À l'instar du Génie d'Aladdin, The Walt Disney Company a bien l'intention d'exaucer les voeux de ses clients pour Noël. L'outil, conçu avec l'agence FCINQ, prend la forme d'un "génie de Noël" : à travers une arborescence de questions, le Chat Bot Messenger identifie les produits Disney, Marvel ou Star Wars les plus adaptés à la personnalité de celui qui recevra le cadeau, parmi 250 produits sélectionnés dans l'offre Disney Store et à la Fnac.





Disney : Le génie de Noël vous aide à trouver... par TBTC_