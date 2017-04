1 / 6

Fresh est une marque de cosmétique naturelle, dont les magasins offrent une expérience sensorielle et communautaire aux consommateurs. Elle a, entre autres, inspiré Nature & Découvertes et Yves Rocher, notamment grâce au Sensorial bar, un mur conçu pour découvrir les fragrances et se créer un parfum sur mesure avec l'aide de la vendeuse. En parallèle, le Gift bar invite les clients à se poser des questions autour de l'intensité affective du cadeau qu'ils souhaitent offrir et à le personnaliser (fragrance, emballage, message, etc.). Enfin, le Love bar contient un tableau communautaire et un photobooth, où les consommateurs peuvent écrire un mot d'amour sur une carte ornée d'un coeur, repartir avec la photo de son message ou la laisser dans un livre d'or accompagné d'un témoignage de leur expérience chez Fresh... Au-delà de l'aménagement des points de vente, la posture relationnelle des vendeurs et le design du magasin sont remarquables de justesse et d'élégance, ce qui fait de la visite bien plus qu'une expérience de consommation.

=> Pensez à voir au-delà du parcours client. Si vous réussissez à susciter l'émotion et à créer du lien avec vos consommateurs, même les petites frictions de leur parcours client seront oubliées !