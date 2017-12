1 / 7

Depuis 2015, la firme de Seattle organise chaque année un concours baptisé l'Amazon Robotics Challenge. Le but de la manifestation: détecter l'innovation qui lui permettra de toujours plus automatiser ses entrepôts. Cette année, c'est le robot Cartman, conçu par l'Australian Centre for Robotic Vision, qui est sorti du lot. Il est capable d'identifier l'objet à saisir et de se déplacer sur trois axes (vertical, horizontal et avant / arrière) comme une grue à portique. Il a une pince rotative, qui utilise soit des ventouses, soit une poignée à deux doigts pour saisir les paquets.