1 / 6

Spécialisée dans le social login, ReachFive s'est récemment associée à Ivizone, une solution d'analytics in-store qui fournit du wi-fi en magasin. "En magasin, une millennial va tchatter ou envoyer un snap à une copine pour qu'elle l'aide à choisir un vêtement. Or, la connexion n'est jamais très bonne et il est plus facile de cliquer sur un seul bouton pour se connecter que de remplir un formulaire qui, en moyenne, permet de récolter une quinzaine d'informations sur la personne. Avec le social login, c'est 600 à 800 informations", avance Jeremy Dallois, fondateur de ReachFive.

Grâce à ces informations, Undiz étudie, par exemple, en amont, les goûts de ses clients pour piloter sa stratégie d'acquisition de licences. La marque évite les flops et obtiennent des succès inattendus, comme la collection Harry Potter pour filles.