Amazon a été le premier à afficher ses ambitions en matière de livraison par drone, et ce dès 2013. Depuis, le géant américain a bien progressé.

Son but: livrer le client en 30 minutes montre en main après que ce dernier ait finalisé sa commande en ligne. L'enjeu est énorme: selon Ark Invest, grâce à la livraison par drone, Amazon pourrait faire tomber le coût d'une livraison intra-urbaine à un dollar par colis.

Pour optimiser son service, la firme de Seattle multiplie les brevets. L'un des plus innovants concerne un système d'entrepôts volants: il s'agirait de dirigeables capables de stocker des marchandises à une altitude de 13000 mètres et de les déplacer en fonction de l'offre et de la demande. Un autre, plus conceptuel, porte sur l'utilisation de lampadaires comme zone d'atterrissage des drones.

Dernier brevet en date, celui portant sur un système de largage du colis équipé d'un mini parachute. Le mode opératoire serait le suivant: le drone effectuerait un vol stationnaire au dessus de la zone de largage et laisserait le colis arriver jusqu'au sol avant de repartir.