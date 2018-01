1 / 6

Combattre la pollution

À tout juste 27 et 29 ans, Flavien Hello et Matthieu Lecuyer, cofondateurs de R-Pur, ont décidé de s'attaquer à un problème de santé publique : la pollution de l'air qui cause de nombreux dégâts chez les piétons et

les deux-roues. "C'est la troisième cause de mortalité en France. À notre retour de Corée du Sud en 2015, nous avons emprunté le tunnel parisien de la Défense en deux-roues. À la fin de la journée, on a la gorge qui gratte. Et pourtant, aucune solution adaptée n'était proposée", se souvient Flavien Hello.

Efficacité

Après un an et demi de R&D, le duo parvient à produire un casque qui utilise une filtration des particules respectant la norme européenne EN149 FFP3. Avec trois couches de filtration actives, R-Pur se positionne au-delà de la plus haute norme européenne des masques respiratoires FFP3.



Le produit filtre, évidemment, les particules fines de diesel, mais aussi les virus, les bactéries, les odeurs, les allergènes... Il est aussi capable de filtrer les nanoparticules, celles qui sont les plus dangereuses.

Made in France

Implantée depuis fin 2016 au sein de l'incubateur des Arts et Métiers de ParisTech, R-Pur travaille avec sept usines de confection, toutes implantées en France pour contrôler la qualité du produit. La start-up s'est attelée à proposer un casque design et confort, avec un textile respirant, une technologie antibuée ainsi qu'un système d'attache qui ne bouge pas sous un casque. "Plus de 240 prototypes ont été testés", soutient Flavien Hello. Le casque sera mis en vente dès la fin de l'année autour de 120 euros.

R-PUR

Activité : Masque antipollution

Ville : Paris (XIIIe)

Dirigeants : Flavien Hello, 29 ans, et Matthieu Lecuyer, 27 ans

Forme juridique : SAS

Année de création : décembre 2016

Effectif : 4 salariés

CA 2018 : 200 k€ (prévisionnel)

Twitter : @RpurOfficial