A fin 2017, avec plus de 417 sites en France et une valeur globale multipliée par 10 en 10 ans, le marché de la vente de vin en ligne se révèle un marché très concurrentiel. Plus d'1,3 milliard d'euros de vin a été vendu en ligne en France en 2016 et ce chiffre devrait monter à 1,5 milliard pour 2018, représentant 10% des achats de vin tous canaux de distribution confondus, d'après l'étude e-Performance Barometer 2017.

Petit Ballon (dans lequel Vente-Privée a pris une participation majoritaire en 2017) s'affiche comme le leader: il a expédié 500000 colis en 2017 et clôture l'année avec un chiffre d'affaires de 12 M€. Comment fait-il pour sortir du lot? Par la personnalisation de son offre. Tous les mois, Petit Ballon expédie des bouteilles de vin sélectionnées par un sommelier de renom à ses abonnés. Un choix effectué en fonction de leur profil vin, déterminé par leurs réponses à un questionnaire. Et grâce aux notes qu'ils attribuent aux vins reçus chaque mois, leur profil est affiné, via un algorithme, pour améliorer constamment leur expérience d'achat. Sur le site, on peut aussi créer son profil et découvrir les vins qui nous conviennent et les acheter en ligne, en dehors de son abonnement.