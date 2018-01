1 / 6

Recycler l'ancien pour susciter la nostalgie chez le consommateur dont l'enfance fut bercée par un produit "totem". La technique porte toujours ses fruits. Après la renaissance du Nokia 3310, le réputé "incassable" ex-flagship de la marque finnoise, voici que la société américaine Hyperkin surfe à son tour sur la vague du rétro en présentant sa version 2018 de la console du fabricant de jeux vidéo nippon Nintendo. L'Ultra Gameboy est une déclinaison de l'épaisse console de "poche" gris clair, cette fois proposée couleur métal gris argent avec un écran LCD rétroéclairé. Cerise sur le gâteau, les geeks nés dans les années 90 ayant à peine passé le cap de la trentaine depuis pourront profiter de la rétro-compatibilité du produit avec leurs jeux d'enfance, s'ils ont pris la peine d'en conserver les cartouches.



Seul frisson moderne : la console Gameboy nouvelle génération sera dotée d'une batterie avec autonomie de 6H plutôt que d'avoir à y insérer de grosses piles et de hauts-parleurs stéréo. Elle sera proposée l'été prochain à moins de cent dollars. À défaut de course à l'innovation, on assiste à un rétro-pédalage marketing. Pendant ce temps, la start-up française Blade met un pied dans le futur en présentant son PC "as a service", un boîtier design contenant la puissance d'un super-ordinateur et permettant de jouer dans le cloud à des jeux. En streaming donc. Un segment de marché sur lequel se bousculeront bientôt les grands du jeu vidéo aux côtés de la pépite frenchie.