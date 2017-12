1 / 11

Le géant français de l'e-commerce fait le pari de la dématérialisation et permet à ses clients de régler leurs achats... via leur empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Pour ce faire, Cdiscount a signé avec la start-up française Lydia, fintech leader des solutions de paiement mobile. Un accord conclu opportunément... juste avant le Black Friday!

Le principe est le suivant: le client établit un compte sur Lydia et enregistre ses coordonnées bancaires. Ensuite, deux options; soit il laisse son empreinte digitale via la touche de son smartphone, soit il laisse son portrait via un selfie. Une innovation qui fait sens quand on sait que 60% des visites sur Cdiscount s'effectuent via un mobile. Une avancée majeure en terme d'optimisation du processus d'achat, véritable axe de développement de l'e-commerce.