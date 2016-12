1 / 7

Situé dans le marché Saint-Germain actuellement en cours de rénovation, à deux pas de l'église Saint-Sulpice à Paris, le nouveau magasin Uniqlo propose une sélection des collections homme et femme sur une surface de vente d'environ 500 m². Il s'agit du huitième magasin d'Ile-de-France. La boutique se démarque par des services innovants (robot, conciergerie, tablettes...). Fidèle à son habitude, Uniqlo bénéficie d'un emplacement de choix, dans un monument classé historique, idéalement placé entre Marks&Spencer Food et le futur Applestore, au coeur du très chic et très touristique sixième arrondissement parisien. Une localisation de qualité, comme toutes celles du groupe Fast Retailing, maison-mère d'Uniqlo, qui a réalisé 12,5 milliards d'euros de ventes sur le dernier exercice fiscal (clos fin août), s'offrant une progression de 26%. Uniqlo totalise 1700 boutiques, réparties dans 17 pays.