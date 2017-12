1 / 11

Fondée en 2013, ReachFive aide les entreprises à collecter, unifier et analyser les identités des clients. La solution- en mode Saas- permet aux marques de bénéficier d'une connaissance client unique omnicanale, multi-sites et cross devices, grâce à l'authentification et au social login (connecteurs Facebook, Google, Paypal, Twitter, WeChat...) en ligne et mobile.



L'objectif est d'aider les enseignes à activer le potentiel de la data en identifiant des données clés pour la mise en place de stratégies marketing et d'engagement client personnalisées et performantes, et à augmenter leur taux de transformation tout en renforçant l'engagement client.

Parmi leurs clients, on compte Boulanger, Etam, Undiz, Inte rsport, Lacoste, Engie, Allianz, SFR... ReachFive souhaite étendre ses activités à l'international, notamment en Europe dès début 2018.