Le sentiment de maturité digitale est en hausse puisqu'il concerne désormais 25% des 318 décideurs d'enseigne interrogés dans le cadre du baromètre smart retail.

Parallèlement, 58% des points de vente sont équipés en écrans d'affichage, 45% en bornes interactives. L'adoption de ces technologies est donc en hausse et plus particulièrement sur le mobile. " Le taux d'équipement est en train d'exploser sur la partie mobile ", explique Gary Guillier-Marcelin, directeur display Samsung France.



Un des critères qui progresse le plus est l'amélioration de l'image de l'enseigne. "Pour les grands réseaux, la collecte d'information est également la priorité absolue", ajoute Gary Guillier-Marcelin.



Parmi les attentes allouées aux écrans, la mise en avant de produits reste sans surprise en tête quoiqu'en baisse. Les informations relatives à la disponibilité des produits progresse.



La direction générale, la direction marketing et la DSI sont les trois fonctions les plus impliquées dans la stratégie digitale. Les directeurs de magasins et le local restent encore sous représentés. Les types de contenus diffusés sur les dispositifs digitaux des enseignes sont à 62% des contenus statiques, en baisse cependant au profit du contenu dynamique qui va aller jouer sur des datas, comme la météo par exemple pour proposer des contenus personnalisés.



Les freins au développement des dispositifs digitaux en points de ventes restent nombreux. Les contraintes liées aux budgets, le manque de visibilité du ROI, les besoins de formations induits par ces dispositifs sont les freins majoritairement identifiés et cités.

Enfin, le paiement mobile prend son envol. " Aux USA quasiment tous les magasins proposent le paiement mobile", note Gary Guillier-Marcelin. Parmi les décideurs interrogées 30% ont d'ailleurs des projets liés au paiement mobile.