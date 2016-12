Research Online Purchase Offline ou Research Offline Purchase Online ? Le distinguo ne devrait bientôt plus avoir lieu d'être selon les résultats de l'Observatoire du ROPO². La 5ème vague de l'étude réalisée par Fullsix Data et CSA Research révèle une stabilité dans le comportement des visiteurs des enseignes étudiées vis-à-vis des précédentes éditions. Ils sont aujourd'hui 68% à visiter le site web d'une enseigne, soit 10 points de moins que le pourcentage du panel qui visite le magasin (78%).



Le mobile, catalyseur du ROPO



Si 77% des individus achètent toujours uniquement en magasin (et 11% uniquement en ligne), le taux de conversion du comportement omnicanal est pourtant boosté de 26%. En cause notamment, l'évolution du rôle du magasin, envisagé comme une vitrine du web par grand nombre de consommateurs qui y recherchent une expérience particulière ou l'expertise d'un vendeur. Ce phénomène de store to web est favorisé par l'utilisation du mobile, consulté en magasin par au moins 1 visiteur sur 2 : le mobile totalise 56% de conversion, contre 46% sur desktop.



Méthodologie : sondage réalisé par CSA par e-mail auprès de 7000 panélistes représentatifs de la population française en janvier 2016 au sujet de 68 enseignes non alimentaires et 14 e-commerçants