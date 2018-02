Stéphane Rinderknech, directeur général de L'Oréal Chine, rejoint le comité exécutif de L'Oréal à compter du 1er mars 2018. La représentation de L'Oréal Chine au comité exécutif de L'Oréal permettra d'amplifier la vitesse de réaction du Groupe pour répondre aux enjeux de développement de ce marché.

Par son fort rythme de croissance, sa grande modernité digitale et e-commerce, la transformation de ses circuits, ses progrès technologiques, son réservoir de talents, et l'évolution très rapide de ses consommateurs, la Chine joue un rôle majeur dans la stratégie, le développement et l'avenir de L'Oréal.

La représentation de L'Oréal Chine au comité exécutif de L'Oréal permettra d'amplifier la vitesse de réaction du Groupe pour répondre à ces enjeux. Stéphane Rinderknech rejoint L'Oréal en 2001 aux États-Unis au sein du Travel Retail. Il occupe ensuite plusieurs postes de dirigeant en Asie pour la Division Luxe au Japon et en Corée, avant de rejoindre la Chine en 2011. Il y dirige successivement la Division Luxe, puis la Division Grand Public de L'Oréal Chine avant d'être nommé directeur général de L'Oréal Chine en 2016.