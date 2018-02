Focus sur les principaux axes stratégiques des enseignes pour 2018

Qui a dit que les points de vente physiques étaient amenés à disparaître ?

L’année 2017, avec un regain de fréquentation des commerces, a montré que les points de vente avaient toujours leur place dans le cœur des consommateurs.

Les magasins physiques représentent encore aujourd’hui plus de 85% des ventes et leur taux de transformation y est 20 fois plus élevé que sur internet. D’après l’INSEE, cette nouvelle année connaîtra donc le climat d’affaires le plus haut depuis 10 ans.

Les principaux axes stratégiques des enseignes en 2018

Selon l’enquête réalisée auprès des dirigeants Procos en octobre et novembre 2017, les investissements des retailers dans le digital vont fortement s’intensifier :

- Le web-to-store (click&collect, click&reserve…).

- Le web-in-store (tablette vendeur, paiement en mobilité)

apparaissent comme les principaux axes stratégiques des enseignes en 2018.

Les retailers intègrent une stratégie de plus en plus omnicanal et vont, entre autres, intensifier la digitalisation de leurs boutiques. Ils sont amenés à repenser l’expérience en point de vente et replacer le vendeur au cœur de cette stratégie omnicanal. Le vendeur connecté, lien entre la marque et son client, devient alors l’expert en face d’un client toujours plus informé.

