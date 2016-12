Les 5 offres d'emploi Web de la semaine

Brand Voice offre aux marques l’opportunité de s’adresser directement aux internautes, grâce à un format s’intégrant parfaitement dans le fond et la forme du site.

Offre en CDI à Paris : Aubade - Responsable E-Commerce (H/F)

La marque Aubade existe depuis 1958 et représente à Paris des valeurs fortes autour du marché haut de gamme de la lingerie féminine. Connue pour ses leçons de séduction proposées depuis des années, Aubade renouvelle ses collections romantiques, élégantes et confortables.

La marque recrute un Responsable E-Commerce pour gérer son site web, dans le respect de la stratégie de l'entreprise et de son budget. Pilotant des projets, il aura l'opportunité de coordonner les activités en manageant les équipes.

Ses missions sont nombreuses et variées :

· Elaboration et Implémentation de la stratégie e-commerce de l'entreprise

· Animation et suivi commercial et marketing

· Evolutions techniques du site e-commerce

· Management des équipes

Offre en CDI à Lille : Sogeti - Chef de Projet Retail (H/F)

Sogeti, filiale du groupe Capgemini, est considéré comme le 11ème best place to work du secteur de la High Tech. Spécialisé dans les Services du Numérique, l'entreprise accompagne les transformations digital, testing, sécurité et infrastructure de ses clients.

Cinq Chefs de Projet Retail sont à recruter pour remplir les missions suivantes :

· Définition des processus et des besoins

· Etude de la possibilité économique et technologique du projet

· Suivi et coordination des équipes en charge du développement

· Test des fonctionnalités du site, identification et suivi de la performance

Offre en CDI à Evry, Ile de France : Groupe Carrefour - Chargé de Campagne E-CRM

Filiale bancaire du Groupe Carrefour, Carrefour Banque propose des produits bancaires adaptés à ses clients comme la Carte Pass, le prêt personnel, l'épargne, les assurances.

L'équipe E-Commerce recrute un Chargé de Campagne E-CRM pour répondre aux besoins de son Service de Communication Digitale.

· Mise en oeuvre du plan de contact email et SMS sur l'outil Adobe Campaign

· Participation de la conception du plan d'animation clientèle via mails, newsletters, sms

· Réalisation de bilans de performance et optimisation en vue des prochaines actions

· Coordination des campagnes en collaboration avec les différentes équipes internes

Offre en CDI à Nanterre, Ile de France : Sodexo - Chef de Projet Digital (H/F)

Sodexo Pass France propose des solutions et services pour améliorer la qualité de vie des acteurs participants à l'activité des entreprises, comités d'entreprises et collectivités locales etc.

Le poste de Chef de Projet Digital fait partie de la Direction Stratégie, Marketing et Développement. La personne devra travailler en chef d'orchestre sur la gestion des projets web aussi bien au niveau de la stratégie, du développement, du suivi, de l'animation et des évolutions :

· Veille concurrentielle digitale et technologique

· Répondre aux besoins des clients, et anticiper ceux de demain

· Proposer de nouveaux services ou produits du digital

· Suivre le développement du projet, et savoir arbitrer si nécessaire

· Définir des outils de mesure de la performance et proposer d'éventuelles optimisations

Offre en CDI à La Défense, Ile de France : Voyages-Sncf - Chef de Projet Optimisation Digitale (H/F)

Principal acteur du tourisme européen, rassemblant plus de 1 100 collaborateurs, Voyages-Sncf confirme sa place de leader su e-commerce français. Le Groupe s'appuie sur le Smart Tourisme, pour proposer une expérience de voyage augmenté et prévoit le lancement de Mon Voyage, nouveau service personnalisé du voyage pour chacun de ses clients.

Un expert en optimisation digitale est recherchée par les équipes Produits et Customer Expérience Digitale pour :

· Accompagner les Produit Owners et Features Teams à optimiser leurs produits et améliorer leurs performances

· Réaliser des audits analytiques pour améliorer la conversion sur le parcours d'achat

· Déployer la roadmap de testing / personnalisation et coordonner les intervenants métiers

