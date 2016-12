Amazon : Dans les starting-blocks pour un Noël réussi

Comme tous les acteurs du e-commerce, Amazon.fr se prépare à affronter la frénésie consumériste de la fin d'année avec un enthousiasme mêlé d'inquiétude. Disponibilité des produits, fiabilité du site, respect de délais de livraison... Pas question pour Frédéric Duval de laisser le moindre grain de sable gripper cette belle machine à vendre qu'est Amazon. " Nous commençons à préparer les fêtes de fin d'année plusieurs mois à l'avance, notamment en élargissant la sélection et les stocks, confie le country Manager. Depuis le début de l'année, Amazon a investi massivement dans ses infrastructures en France afin d'être prêt pour ce qui devrait être un Noël historique pour la plateforme de distribution ". Parmi ces investissements, il y a notamment la création de près d'un millier de nouveaux postes en contrat à durée indéterminée. " Parallèlement, 6500 collaborateurs temporaires nous ont également rejoints pour assurer la fluidité des livraisons. Cette organisation nous permet non seulement d'accompagner les pics de commandes tels que celui rencontré lors du dernier Black Friday, mais également de livrer les clients jusqu'à la dernière minute ". Depuis 2011, ce sont plus ainsi de 1500 emplois temporaires qui ont été transformés en CDI chez Amazon. " Cette année encore, plusieurs centaines d'employés intérimaires verront leurs postes convertis en CDI début 2017 ", confirme Frédéric Duval.

Comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va...

Amazon.fr est un acteur historique du e-commerce. Le site a grandi à mesure que le commerce électronique croissait. De cette antériorité découle des kyrielles de statistiques qui permettent d'anticiper, autant que possible les éventuelles difficultés. " Les besoins fondamentaux des consommateurs ne changent pas. Ils veulent du choix, un prix juste et une livraison fiable et rapide. Nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire nos clients - cela passe notamment par la mise à disposition de nouveaux produits et services ", commente Frédéric Duval. Et avec plus de 200 millions de références au travers de ses 31 boutiques, Amazon offre un choix très large que l'entreprise n'a de cesse d'enrichir pour anticiper les attentes du consommateur et faire en sorte que chaque client trouve son bonheur.

Des ambitions assumées

L'an passé, comme le rappelle Frédéric Duval, " la dernière commande passée le 24 décembre à 13h53 a été livrée le même jour à 20h22 dans le 20ème arrondissement à Paris ". Et Amazon compte bien faire encore mieux cette année, notamment grâce à Prime Now, qui offre plus de confort et de rapidité aux clients parisiens avec des livraisons en 1 heure ou 2 heures sur Paris et la région parisienne, y compris le 24 décembre. " Notre ambition est de continuer à élargir notre gamme de produits, de poursuivre notre politique de prix attractifs et d'offrir à nos clients des options de livraison toujours plus pratiques et rapides ", indique le responsable. Pour y parvenir, Amazon innove, affine l'expérience utilisateur. Avec les Dash Buttons qui permettent de commander les produits essentiels du quotidien d'une simple pression sur un bouton par exemple, Amazon invente et propose de nouvelles expériences d'achat afin de faire de Noël 2016, un très grand millésime !