Cuisinella mitonne une nouvelle plateforme web

Le cuisiniste Cuisinella, propriété du groupe Schmidt, repense sa plateforme, à l'image de ce qu'a proposé Schmidt, deuxième marque du groupe. Le nouveau site vise les futurs clients dont le projet n'est pas encore bien défini et propose des vidéos tutorielles d'aide à l'installation, un quiz pour aiguillier le consommateur ainsi qu'un catalogue en open source regroupant un millier de réalisations d'autres particuliers.

En parallèle, un "mood board" (en cours de développement) permet d'archiver des images inspirantes (salle de bains, style de cuisine, rangements). Grâce à ces informations et après une prise de rendez-vous en ligne, le vendeur pourra accompagner plus efficacement le client dans son choix et approfondir sa connaissance client.



Un blog sera également disponible, ainsi qu'un configurateur 3D, équipé de solutions d'aménagement automatique des pièces.



