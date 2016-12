Delsey ouvre sa première boutique en ligne

7 décennies de savoir-faire et d'innovations dans ses bagages, une présence dans 110 pays et un bagage vendu toutes les 10 secondes... mais pas encore de site e-commerce officiel. Delsey a réparé "l'erreur" depuis la mi-novembre 2016 : sa première boutique en ligne a ouvert ses portes, en France. L'expert des valises, sacoches et autres accessoires inscrit ainsi le lancement de cet e-shop dans la continuité de sa politique de digitalisation, amorcée il y a quatre ans pour répondre aux besoins du voyageur ultra-connecté.

Anticiper les besoins des voyageurs

Le parcours client au sein du site en ligne a été travaillé dans un objectif de "simplicité" : un accès direct aux bagages best-sellers est possible dès la page d'accueil et un moteur de recherche a été déployé par type de produit (valise, sac à dos, sacoche...). Le format de bagage étant l'une des préoccupations majeures des voyageurs - en raison, notamment, de l'évolution des normes - l'e-shop intègre un module "compagnie aérienne". D'Air France à Vueling, en passant par Transavia, Ryanair ou, encore, Easy Jet, le site informe les consommateurs des restrictions de taille imposées par chacune des compagnies... et les modèles adaptés. "L'e-shop Delsey propose une nouvelle expérience d'achat, smart et innovante, à un consommateur ultra-connecté qui doit pouvoir acheter partout, à tout moment", explique Florence Ferreira, Brand & Digital Identity Manager, dans un communiqué de la marque.

Mais, le site e-commerce va au-delà de la dimension vente en ligne. Une rubrique "Astuces" répond ainsi aux questions fréquentes posées par les clients, à l'instar de comment optimiser le volume de sa valise ; comment bien choisir son bagage - souple ou rigide -, ou quelles règles de sécurité adopter en voyage. Delsey offre également une rétrospective sur les 70 ans de la marque, ainsi que des informations sur l'art de "bien voyager", à destination des globe-trotters.

Des évolutions du e-shop prévues

Connue pour placer le consommateur au coeur de l'innovation produit, la marque promet de faire évoluer son site. Ainsi, les avis clients devraient être prochainement intégrés, tout comme un moteur de recherche du bagage idéal. L'équipe Delsey devrait également partager avec les visiteurs sa propre expérience d'utilisation ("Product Reviews").

Disponible au niveau européen en 2017, le site marchand conforte la stratégie omnicanal du bagagiste. "Le commerce en ligne représente à ce jour 7 % de nos ventes en Europe et notre ambition est une croissance accélérée à deux chiffres sur les cinq prochaines années, prône Alexandre Chevalier, directeur commercial Europe. Notre volonté est de créer des synergies entre nos différents réseaux de distribution (boutiques spécialisées, grands magasins, magasins en propre, marketplaces et prochainement boutique en ligne). Preuve de cette ambition omnicanale, Delsey met en place un "store locator" : le consommateur a la possibilité de tester une valise dans un magasin à proximité de sa localisation, après l'avoir repérée sur l'e-shop.