Drivy se lance au Royaume-Uni

Drivy poursuit sa stratégie d'expansion internationale à la suite de sa dernière levée de fonds de 31 millions d'euros en avril 2016. La start-up française spécialisée dans la location de véhicules entre particuliers assoit ainsi sa position de leader européen de l'auto-partage et couvre désormais six pays : France, Allemagne, Espagne, Autriche, Belgique et maintenant le Royaume-Uni.



Déploiement dans les grandes villes britanniques d'ici fin 2018

En quelques semaines, Drivy a déjà convaincu de nombreux Londoniens, particuliers comme professionnels, de louer leur voiture via la plateforme. Plus de 100 voitures sont d'ores et déjà disponibles à la location, dont une trentaine d'entre elles équipées de la technologie Drivy Open, technologie qui permet de déverrouiller les portes du véhicule depuis son smartphone. "Les Londoniens ont déjà adopté le concept de mobilité partagée, que ce soit via les services d'autopartage, de covoiturage ou de location de vélos", explique Paulin Dementhon, CEO et fondateur de Drivy.

Drivy entend développer rapidement son service dans la capitale pour l'étendre ensuite à l'ensemble du territoire outre-Manche. "Notre objectif est d'être présent dans toutes les grandes villes du Royaume-Uni d'ici la fin 2018", précise Paulin Dementhon.