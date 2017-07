Afflelou refond son site Web-to-store, mise sur son aspect social et renouvelle les services proposés. Ainsi, un "social wall" présentera une sélection de posts publiés sur Facebok et Instagram, visant à engager la communauté de marque. En parallèle, le site vise à renforcer la dimension servicielle proposée aux franchisés du réseau Alain Afflelou. Les clients peuvent prendre rendez-vous directement via la plateforme au sein de la boutique de leur choix. Un service destiné à limiter le temps d'attente en magasin.



De plus, l'e-réservation permet de vérifier si une référence optique ou solaire avec correction est disponible dans un délai de deux heures. Le client peut la réserver gratuitement pour une durée de deux jours et venir l'essayer en boutique dans l'intervalle. Une option destinée à intensifier le trafic en magasin. En complément une option de click&collect s'adresse aux consommateurs désireux de préparer leur achat sur le Web.



Enfin, le site développe l'essayage virtuel optimisé: les montures peuvent être essayées grâce à la réalité virtuelle, sans qu'il soit nécessaire de télécharger une application. Les essais sont enregistrés, comparables entre eux et partageables par e-mail.



"Parce que nous sommes convaincus que le digital ne s'oppose pas au magasin physique, nous avons voulu offrir à nos clients tous les services premium de l'enseigne Alain Afflelou, leur faire gagner du temps et simplifier leur parcours d'achat", explique Fréderic Poux, p-dg du groupe.

