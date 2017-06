Schmidt lance un site d'aménagement intérieur

Le cuisiniste Schmidt lance le site www.homedesign.schmidt, consacré à l'aménagement intérieur. Déployée en six versions et cinq langues, la plateforme a pour but de doubler les rendez-vous en magasin d'ici à fin 2017. Schmidt mise sur l'extension ".marque" pour améliorer son référencement digital et la cohérence de ses sites à l'international. En effet, homedesign.schmidt a été lancé au Royaume-Uni le 24 avril et sera déployé en Belgique le 25 mai, en Espagne le 6 juin, en Italie le 20 juin et en Suisse le 4 juillet.



Le site se compose d'un "Design Lab", vitrine des idées d'aménagement pour toutes les pièces de la maison (cuisine et salle de bains en particulier), d'un "Inspirateur" et d'une "Creativ'Box", destiné à montrer la future cuisine composée par l'internaute. Ce dernier peut y tester les couleurs et les différents aménagements de son choix. L'"Inspirateur" permet de définir le style de meubles préféré (ambiance, couleurs). Le client peut liker les photos d'ambiance et produits "coup de coeur" et les sauvegarder dans son espace personnel. En magasin, les vendeurs ont accès à son projet, lequel sert de base aux échanges.