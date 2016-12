[Spécial PACA] 'La French Tech a un rôle de facilitateur et d'ouverture sur le monde'

E-Commerce Magazine : Quel est le bilan d'Aix-Marseille French Tech, deux ans après sa labellisation ?

Stéphane Soto (French Tech) : Aix-Marseille French Tech a fait localement la démonstration qu'en mettant en commun les moyens des entrepreneurs et des collectivités, on arrive à avoir des résultats intéressants. Il s'agit d'une réussite collective, qui n'a rien renouvelé mais qui apporte les briques qui manquent, avec un rôle de facilitateur et d'ouverture sur le nouveau monde.



Si les start-up de la région ont pu lever 70 M€ en un an, c'est que les potentiels existaient déjà dans l'IoT, les objets connectés, la biotech, l'e-santé... Aujourd'hui, la recherche se fait moins sur la paillasse que par des modèles économiques utilisant le big data.



Comment les "French Tech Weeks" (FTWKS) participent-elles À cette dynamique ?

Stéphane Soto : Depuis trois ans, cet événement exclusif créé par Aix-Marseille French Tech permet de communiquer autour de notre industrie et de nous positionner en tant qu'acteur de l'innovation. Pendant trois semaines, une trentaine d'événements se succèdent et le territoire de la métropole vit au rythme du digital avec des forums Medinjob et Smart City, un Start-up Lab, un show­room Connect Wave sur l'IoT, le salon des entrepreneurs, le WebFest...



En octobre, l'édition 2016 a attiré plus de 35 000 visiteurs et 1 300 chefs d'entreprise ont assisté au Grand Opening. Chaque année, cette fenêtre de visibilité prend de l'ampleur.