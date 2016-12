[Spécial PACA] Thecamp, La Constance, Nice Merida : les nouveaux territoires de la mutation numérique

Thecamp (Aix-en-Provence)

Thecamp sera à la fois un campus international d'innovation numérique orienté vers la ville de demain, un tiers-lieu pour les managers du privé et du public, les start-up, les étudiants et les experts, un catalyseur de prospective et d'innovation et un lieu de vie. Cette initiative public-privé, dotée d'un budget de 80 M€, sera implantée sur un espace naturel de 7 hectares avec 11000 m² de bâtiments. Elle accueillera 2500 managers et soixante étudiants dès la première année. Avec thecamp, les start-up devraient générer 2500 emplois dans les cinq ans.

Un pôle numérique verra par ailleurs le jour au nord de la zone Valcros-Constance avec, à terme, 16 hectares dédiés aux entreprises du digital. Il accueillera notamment le campus de Voyage Privé, qui y installera ses collaborateurs et ses filiales, un accélérateur de start-up et une académie de formation aux métiers de l'e-tourisme.

Sur la Côte d'Azur, la technopole urbaine Nice Merida, située entre le futur pôle d'échange multimodal et le stade Allianz Riviera, près de l'aéroport de Nice, se veut un site urbain attractif pour les organisations publiques et privées de R & D. Le Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation de la Métropole Nice Côte d'Azur ou des services de la CCI Nice Côte d'Azur se sont installés dans l'immeuble Nice Premium. Des entreprises technologiques matures ont commencé à investir l'immeuble The Crown, inauguré en octobre. Parmi elles, IBM, qui était installé depuis 1962 à La Gaude, ou EDF, y a regroupé ses équipes "smart city". Le bâtiment abrite aussi un hôtel d'entreprises de la Métropole Nice Côte d'Azur.