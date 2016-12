[Spécial PACA] 'En structurant les petites entreprises, on développera massivement l'emploi'

E-commerce Magazine : Que s'est-il passé depuis la labellisation French Tech Côte d'Azur, en juin 2015 ?

Olivier Ricard (French Tech Côte d'Azur/Full Performance) : L'initiative French Tech a permis de structurer localement les acteurs, de développer leur visibilité et de commencer à déconcentrer les prises de décisions. Nous avons trouvé un cadre avec une quinzaine d'entrepreneurs aux mêmes objectifs. Sophia Antipolis prend le leadership au niveau national sur l'e-éducation, le tourisme et elle est en train de se structurer... La French Tech de Nice a lancé sur Google une campagne pour la création de la société d'innovation dans la ville. Pour attirer les talents, il faut continuer à communiquer sur le potentiel de développement et la qualité de vie de la région. Par ailleurs, les différentes French Tech sont sur le point d'officialiser la création d'une French Tech PACA avec pour objectif de coordonner les quatre territoires French Tech de la région.

Pourquoi avoir fait des PME un axe majeur de votre action ?

Quand une entreprise se développe sur une niche, elle ne deviendra sans doute jamais une licorne (1) mais elle peut être une très belle société. Au lieu de chasser les licornes, notre ambition est d'identifier cinquante entreprises qui peuvent créer chacune dix emplois par an. Les entreprises étrangères capables d'arriver dans la région et de créer deux mille emplois n'existent plus. Pour développer massivement l'emploi, la seule solution consiste à structurer les petites entreprises, à atteindre une masse critique de PME qui engendrera quelques entreprises de taille intermédiaire. Et peut-être les dix Techs champions qui pourront rayonner à l'international.

(1) Les "licornes" sont des entreprises qui atteignent une valorisation d'un milliard de dollars.