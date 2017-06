1 / 6

La Fnac est un acteur incontournable dans la vie d'un consommateur. Avec un réseau de 455 points de vente en France (140 Fnac dont 52 franchises et 315 Darty dont 96 franchises), un rayonnement à l'international et un site internet qui est classé dans le top 15 des sites d'e-commerce de la Fevad sans discontinuer depuis 2008, l'enseigne a su sans cesse se réinventer pour offrir à ses clients une expérience toujours plus riche, plus innovante. Concurrencée, challengée, bousculée, la Fnac est pour ainsi dire un phare dans le paysage de l­' e-commerce français. Depuis 2011 et l'arrivée d'Alexandre Bompard à la tête l'entreprise, la digitalisation de la Fnac s'est encore accélérée, inscrivant définitivement la notion d'omnicanalité dans l'ADN de l'enseigne. Revendiquant 84,5 millions de clients en 2016 (dont 25,2 millions de clients Darty) et 278 millions de visiteurs, le groupe Fnac a généré un chiffre d'affaires de 7,4 milliards d'euros en 2016!