Fondée en 1991 par deux dirigeants du groupe Éram, Gémo est une enseigne dédiée à la mode femme, homme, enfant et bébé. S'appuyant sur un réseau de 462 points de vente physiques en France et à l'international pour commercialiser plus de 15000 références, Gémo a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 893 millions d'euros. Le réseau, qui s'appuie sur 4400 collaborateurs, mise depuis plusieurs années maintenant sur des outils technologiques innovants. Christophe Danion, directeur marketing et digital de Gémo, oeuvre au quotidien avec ses équipes à intégrer des dispositifs digitaux dans une logique omnicanale : "Nous considérons qu'il ne doit pas y avoir d'opposition entre les canaux, indique le responsable. Le digital contribue à briser les silos, c'est la raison pour laquelle nous faisons évoluer notre concept magasin."



Le nouveau format, inauguré en août, dispose d'un parcours d'achat repensé, où les technologies sont présentes dès l'entrée du magasin : écrans de TV, affichage de publications faites sur les réseaux sociaux en temps réel... "Le digital dans nos magasins permet d'assurer une meilleure expérience aux consommateurs et de valoriser la compétence des vendeurs..."