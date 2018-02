1 / 11

"Ce Prix est une récompense pour nos 3 000 collaborateurs et une grande fierté. Nous essayons toujours de donner un maximum de sens à toutes nos initiatives et surtout d'embarquer nos collaborateurs dans tous nos projets", souligne Marc Blankiet, directeur des opérations de Carglass.



Le spécialiste du remplacement de pare-brise indique que la fréquence des bris de glace est faible : une fois tous les sept ans en moyenne. L'entreprise a donc mis en place une politique de responsabilisation de ses techniciens, les porteurs de la culture du client, qui s'appuie aussi sur leur mise en avant par le biais de formations, de challenges internes. Elle a ainsi créé "Carré d'As", un outil de valorisation par leurs pairs des salariés ayant accompli des faits exceptionnels, qui donne lieu à des récompenses et à des primes. Et chaque mois, les salariés sont invités à s'exprimer sur leur ressenti au travail.

"Ce qui fait la différence, c'est la passion de nos équipes pour leur métier, le plaisir qu'elles ont à rendre service à leurs clients et la fierté de travailler pour cette grande et belle marque", explique Marc Blankiet, directeur des opérations et qui a indiqué que leur NPS est supérieur à 80.