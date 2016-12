Près de 9 internautes sur 10 (87%) prépareront leurs achats de Noël sur Internet. Et plus de 7 sur 10, soit 32 millions d'entre eux, achèteront leurs cadeaux en ligne (+2 millions par rapport à 2015). C'est ce que pointe une étude Mediametrie//NetRatings, réalisée en partenariat avec la Fevad.

Un panier moyen en baisse



En revanche, le panier moyen est en baisse, comparé à 2015: au global, les Français prévoient de dépenser 329 € quel que soit le canal (contre 341 € en 2015), dont 195 € en ligne (contre 199 € en 2015). Comme en 2015, la part des dépenses en ligne reste donc largement majoritaire (59% en 2016 vs 58% en 2015).



Ce sont les séniors et les CSP+ qui alloueront le plus gros budget à leurs achats en ligne pour ces fêtes de fin d'année : en moyenne 233 € et 246 € respectivement pour les 50-64 ans et les 65 ans et plus et 213 € pour les CSP+.

Parmi les produits plébiscités, les produits culturels arrivent en tête (50%), suivis des jeux et des jouets (48%) et enfin les vêtements, chaussures et autres accessoires de mode (34%). À noter, avec 32% d'intention d'achat sur Internet, la catégorie parfums, soins du corps, maquillage augmente de 5 points par rapport à l'année dernière.

Les raisons de cet engouement? Éviter la foule, pour 62% des cyberacheteurs, suivi des tarifs jugés moins élevés (55%) et enfin la praticité (51%).



La livraison à domicile dépassée par la livraison hors-domicile



Dernier enseignement de l'étude: 79% des cyber-acheteurs choisiront de se faire livrer leurs achats de Noël hors de leur domicile. Ce mode de livraison devance cette année la livraison au domicile, qui perd 5 points par rapport à 2015. Parmi le hors-domicile, le point relais est plébiscité par 65% des cyberacheteurs, devant le retrait en magasin (30%), les bureaux de poste (19%), la livraison chez un proche (10%) ou encore la consigne (2%).