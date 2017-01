L'e-commerce a atteint 72 milliards d'euros en 2016

"La croissance de l'e-commerce en 2016 a été supérieure aux attentes et à l'année 2016", souligne Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. Les Français ont dépensé près de 72 milliards d'euros sur le Web en 2016, un chiffre en hausse de 14,6% sur un an. Et qui montre une ré-accélération de l'e-commerce en 2016. Le cap du milliard de transactions en ligne a également été franchi, en progression de 23%, ce qui représente 33 transactions par an. Cette année, les ventes de Noël ont été très bonnes (mois de novembre et décembre) portés par l'augmentation du nombre d'acheteurs et la fréquence d'achat - plus 15% par rapport à Noël 2015 - avec 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des records de vente ont été renregistrés sur de nombreux sites. Noël représente aujourd'hui 20% des ventes sur Internet.



Un panier moyen de 2 000 euros par an pour les cyber-acheteurs



Le montant moyen annuel d'une transaction baisse à 70 euros en 2016 contre 75 euros en 2015, un panier moyen en baisse de 7%. Sur les deux dernières années, le panier moyen a fortement diminué. "L'élargissement de l'offre, le développement de la concurrence mais également les nouvelles approches en matière de logistique - abonnements de livraison en illimité, gratuité de la livraison et des retours - contribuent à amplifier ce phénomène", explique Marc Lolivier. Néanmoins, cette baisse est compensée par un record d'augmentation de la fréquence d'achat : + 21% par rapport à 2015.

Les e-acheteurs réalisent en moyenne 28 transactions en ligne sur l'année pour un montant total de 2 000 euros, un montant en hausse, il était de 1 084 euros en 2010. La barre des 200 000 sites marchands actifs a été atteint, en hausse de 12%.

2016, l'année du mobile

L'indice IPM (indice place de marché) a progressé de 18% en 2016. Une progression moins importante que l'an dernier, mais des ventes qui pèsent une part de plus en plus importante sur l'activité des sites. Le m-commerce est quant à lui en plein essor, + 30% en un an, et représente pour certains sites 50% de leur CA. Cette tendance devrait continuer à se développer en 2017.

Porté par l'élargissement de la clientèle et la hausse de la fréquence d'achat, le marché du e-commerce devrait franchir la barre des 80 milliards d'euros en 2017.