L'e-commerce atteint 20 milliards d'euros ce trimestre

Le marché du e-commerce maintient sa croissance sur ce premier trimestre 2017 avec des ventes en ligne qui s'élèvent à 20 milliards d'euros. Une progression de 14,2% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2016, soit 2,5 milliards de plus que l'an dernier. "Une croissance qui est tirée par l'arrivée de nouveaux acheteurs, une forte hausse de la fréquence d'achat et la multiplication des transactions, plus 20,5% sur la période", souligne Marc Lolivier, délégué général de la Fevad. Sur le trimestre, 290 millions de transactions ont été réalisées.



La fréquence d'achat continue d'augmenter de manière importante, + 13%. Et un acheteur en ligne réalise en moyenne plusde 9 transactions par trimestre contre il y a deux ans. Au total, ce sont près de 650 euros qui sont dépensés en moyenne par acheteur sur le trimestre. Une tendance qui s'accompagne néanmoins d'une nouvelle baisse du panier moyen à 69 euros vs 73 euros (au 1er trimestre 2016). "Le panier en ligne se rapproche de celui effectué en magasin, ce qui montre une banalisation progressive de l'acte d'achat sur internet par rapport au commerce traditionnel", indique Marc Lolivier.

Le nombre de sites marchands continue d'augmenter avec une hausse de 11% en un an, soit 206 800 sites marchands actifs, près de 20 000 sites de plus en un an. Le nombre de cyberacheteurs est passé à 36 millions, soit un million de plus.



Le mobile toujours en hausse

L'indice iCM, destiné à mesurer les ventes sur mobile (smartphones et tablettes, sites mobiles et applications hors téléchargements d'application et hors ventes sur les places de marché) augmente de 31% au 1er trimestre 2017 par rapport à la même période 2016. Les sites du panel réalisent 27% de leur volume d'affaires sur terminaux mobiles soit +5 points en un an.

Les places de marché maintiennent leur dynamisme. L'indice iPM qui mesure le volume des ventes réalisées sur les places de marché affiche une progression de 19%. Ces ventes représentent 28% du volume d'affaires total des sites participants à l'iPM (+2 points par rapport à l'an dernier).

Les sites leaders progressent de 7%

La croissance des ventes de produits grand public du panel iCE de la Fevad se maintient avec +7% malgré un repli de la consommation des ménages de -2,7% sur les trois premiers mois de l'année (source : Banque de France).