L'e-commerce progresse de 11% au second trimestre 2017

L'e-commerce affiche encore au second semestre une progression à deux chiffres. Avec un total des ventes réalisées sur Internet en hausse de 11% au second trimestre 2017, les Français ont dépensé 19,5 milliards en ligne soit une progression de 11%. Quid du panier moyen dans ce contexte ? Il continue de baisser légèrement, et perd 3% en 1 an à 68€. Pour autant, cette baisse est compensée par une fréquence d'achat en hausse avec près de 10 transactions en moyenne par acheteur sur le trimestre. Le montant dépensé par acheteur s'élève à 664€ sur la période, soit 100€ de plus sur deux ans. Au global, les transactions progressent de 15% sur la deuxième partie du semestre, pour atteindre 287 millions.



Hausse du nombre de cyberacheteurs

Quant au nombre de cyberacheteurs, il n'a pas atteint son asymptote et enregistre une nouvelle hausse, avec 964 000 acheteurs en ligne supplémentaires en un an, selon Médiamétrie. Le nombre de sites e-commerce actifs continue de progresser, 208 000 sites marchands actifs étant répertoriés soit une progression de 10% en un an (+18 400 sites). Ces bons résultats sont cependant à nuancer en fonction des marchés adressés par les sites. L'étude des résultats globaux menée par la Fevad fait état d'une progression qui tombe à 6% pour les sites leaders du panel ICE 100 BtoC produits. Des résultats plus modestes donc mais qui interviennent dans un contexte marqué par un nouveau recul de la consommation des ménages au cours du trimestre (-3,5% au T2 2017- Produits industriels hors auto, source : Banque de France).