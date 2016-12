Accenture collabore avec Code.org pour enseigner le code dans le monde entier

Dans 55 pays et plus de 200 villes, Accenture et l'association Code.org vont s'atteler à la sensibilisation des plus jeunes à la programmation : 2 000 heures de cours de code dans les écoles mais aussi organisation d'évènements et mise à disposition de tutoriels en ligne.

Cette initiative s'inscrit dans la campagne éducative mondiale baptisée "Hour of Code" qui se déroule du 5 au 11 décembre. C'est la deuxième année consécutive qu'Accenture collabore avec Code.org, association à but non lucratif visant à améliorer l'accès à l'informatique notamment pour les femmes et les élèves issus de la diversité. "Le besoin de diplômés en informatique n'a jamais été aussi élevé. L'année dernière, 500 000 nouveaux emplois informatiques étaient à pourvoir aux États-Unis, mais seulement 40 000 jeunes diplômés possédaient les compétences demandées" affirme Paul Daugherty, directeur de la technologie et de l'innovation d'Accenture.

Ainsi, à Paris, Yves Bernaert, directeur exécutif senior au sein d'Accenture Technology et Mathieu Morgensztern, directeur exécutif chez Accenture Consulting, accueilleront, en collaboration avec l'organisme de formation Simplon, des élèves du collège Marcelin Berthelot de Montreuil (93).