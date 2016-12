Aramisauto.com désormais dans le giron de PSA

PSA a racheté 30% du capital d'Aramisauto et devrait à terme détenir une majorité des parts. Le montant de ces transactions n'a pas été révélé. L'alliance est capitalistique mais aussi stratégique : PSA ambitionne de devenir un acteur majeur du véhicule d'occasion, dans le cadre de son plan " Push to pass " présenté en début d'année sur la mobilité et les services aux automobilistes. "Notre ambition est de quasiment doubler nos ventes de véhicules d'occasion pour atteindre 800 000 ventes d'ici à 2021 et de multiplier par quatre les profits liés à cette activité", a indiqué le président du directoire de PSA, Carlos Tavares.



Et PSA ne compte pas s'arrêter aux portes de l'Europe, puisque le groupe veut réaliser le quart de ces 800 000 ventes hors d'Europe, comme l'a précisé Marc Lechantre, dirigeant de la nouvelle structure de PSA dédiée à l'occasion. Dans son viseur, le marché chinois, qui est en train de muter vers un modèle de renouvellement et donc d'occasions à écouler.

Quant à Aramisauto, le site devrait bénéficier grâce à ce rapprochement des offres de financement, d'assurance, de garantie et d'entretien proposées par PSA. Le site e-commerce restera autonome au sein du groupe, en continuant de proposer des voitures de toutes les marques et en conservant ses dirigeants actuels. Les cofondateurs, Guillaume Paoli et Nicolas Chartier, se réjouissent de cette alliance qui annonce la conquête de l'Europe. Le pure-player, fondé en 2001, annonce pour cette année 360 millions d'euros de CA, que ses dirigeants ambitionnent de doubler dans les cinq ans grâce à l'accord avec le constructeur.



Aramisauto a notamment développé des transactions sur mobile et offre un service d'achat complet par Internet avec livraison, mais aussi reprise d'une voiture à domicile.