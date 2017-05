[Baromètre] Huit internautes sur 10 ont effectué des achats en ligne au 1er trimestre

"Le nombre d'acheteurs en ligne continue de progresser, porté par la diffusion des nouveaux écrans internet (smartphone, tablette) et la multiplication des sites marchands spécialisés. Une majorité de cyberacheteurs (53,6%) sont des habitués et ont acheté sur internet lors du dernier mois, un chiffre en progression de 6,4 points en un an", souligne Bertrand Krug, directeur adjoint de Mediametrie//NetRatings. D'après l'Observatoire des Usages Internet de Médiamétrie du 1er trimestre 2017, 36,6 millions d'internautes ont effectué des achats en ligne, soit plus de 8 internautes sur 10 (83%). Cela représente 1 035 000 cyberacheteurs de plus qu'il y a un an.



Médiamétrie et la Fevad innovent en intégrant, pour la première fois, la mesure audience internet global au baromètre trimestriel de l'audience du e-commerce en France. "Cette nouvelle mesure était très attendue par l'ensemble des sites e-commerce. Elle permet désormais d'établir un classement des sites et applis e-commerce tous écrans confondus, en phase avec le comportement multicanal et multi-écran des consommateurs. Elle permet également un suivi de l'audience des sites en fonction des supports", indique Marc Lolivier, délégué général de la Fevad.

Le Top 15 des sites et applications de "e-commerce" répartition par écran au 1er trimestre 2017









