[Baromètre] 36,7 millions de cyber-acheteurs en France en 2016

"Le nombre de cyberacheteurs continue de progresser : en 10 ans, il a été multiplié par 2,1 lorsque la population internaute a été multipliée par 1,6 ", indique Bertrand Krug, directeur adjoint de Mediametrie//NetRatings. La barre des 20 millions de Français qui ont consulté un site ou une application " e-commerce " mobile sur smartphone a été franchie pour la première fois. "On se rapproche de plus en plus du nombre d'internautes qui ont consulté sur ordinateur", note Marc Lolivier, délégué général de la Fevad.



Parmi les constats du baromètre, Amazon reste le leader sur tous les supports et aujourd'hui en France 26% des internautes qui recherchent un produit le font sur Amazon, indique la Fevad.



Le top 15 de sites e-commerce les plus visités en France sur ordinateur En moyenne, 29,3 millions d'internautes (61,9%) ont consulté, chaque mois en octobre et novembre, au moins un des sites du Top 15 "e-commerce".