[Infographie] Le Black Friday, un phénomène devenu mondial

Passer la souris sur les graphiques pour voir apparaître les données.

Le Black Friday, lendemain de Thanksgiving (donc le quatrième vendredi du mois de novembre) trouve sa source dans le Sud des Etats-Unis. L'expression apparaît dans les années soixante dans la bouche des policiers de Philadelphie, sidérés à la vue de l'afflux de piétons et d'automobilistes dans les rues et les boutiques. Une autre explication provient de l'encre noire utilisée par les commerçants pour noter les profits dans leur comptabilité, en opposition à l'encre rouge destinée aux pertes. Le Black Friday symboliserait la date à laquelle leurs résultats devenaient positifs.

S'il ne s'agit pas d'un jour férié, les salariés qui ne travaillent pas dans la distribution prennent traditionnellement un jour de congé pour effectuer leurs achats de Noël. Le secteur des jouets et de la high-tech étant particulièrement touché par ce phénomène. L'événement était, à l'origine, cantonné au vendredi mais il s'est progressivement étendu au week-end entier.

Le lundi suivant, les e-commerçants prennent le relais et organisent à leur tour des soldes exceptionnels durant une journée. L'expression " Cyber Monday " est adoptée depuis 2005, suite à un communiqué du site Shop.org (" Cyber Monday'quickly becoming one of the biggest online shopping days of the year"). Une " Cyber Week " commence même à voir le jour à l'initiative des géants de l'e-commerce, Amazon et Apple en tête(1).

Le Black Friday s'étend progressivement, d'abord au Canada (suite à l'afflux de consommateurs canadiens venus effectuer des achats transfrontaliers), puis en Europe, même si les e-marchands français ne s'y intéressent véritablement qu'à partir de 2013. La Corée et le Brésil se joignent à l'événement dès 2010.

(1) Source : étude Dealabs, novembre 2016.





Sources des chiffres de l'infographie :

- Étude Criteo : E-commerce : le Black Friday, nouveau point de départ, novembre 2016.

- Chiffres R-Advertising, 2016.

- Étude Dealabs, Pepper, 2016.

- www.lefigaro.fr, 2016.

- www.cityam.com, 2015.

- Étude Wizishop, 2015.

- Chiffres Digital Business News, 2015.

- Etude Adobe Digital Insights : ADI: Black Friday Tops The List For European Holiday Sales