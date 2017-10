Communication web sur mobile : les CSP+ adeptes de l'e-mail quand les 15-24 ans privilégient les messageries instantanées

Quels sont les modes de communication privilégiés sur mobile? 8,7 millions de mobinautes utilisent quotidiennement au moins un service de mail et plus de 9,2 millions consultent leurs sites et applications de messageries instantanées.

Les CSP+ surconsomment l'e-mail: ils réalisent 37,6% du temps passé sur la sous-catégorie e-mail au mois d'août, alors qu'ils ne constituent que 30,4% de la population mobinaute.

Les jeunes de 15-24 ans, qui représentent près d'1 mobinaute sur 5, ne comptent que pour 6,9% du temps passé sur les mails au mois d'août. En revanche, chaque jour, plus de 35% d'entre eux se connectent aux messageries instantanées sur mobile, contre 32% de la population mobinaute en moyenne.

En tête des sites les plus visités, on retrouve sans grande surprise Google avec plus de 33 millions de visiteurs uniques par mois sur mobile, talonné par Facebook. Le sites d'information sont également bien représentés puisqu'ils sont 9 dans le top 30, le premier d'entre eux étant Le Figaro (plus de 10 millions de visiteurs mensuels).

* Un site est un ensemble d'URL sur lequel un éditeur exerce une responsabilité éditoriale. La mesure mobile intègre les URL des sites internet consultés à partir d'un téléphone mobile, qu'ils soient optimisés pour le téléphone ou non.

Vous pouvez télécharger l'ensemble de l'étude.