Le Cyber Monday en perte de vitesse

Le Cyber Monday pourrait avoir perdu de sa superbe : le trafic sur les sites de e-commerce américains a été plus bas cette année qu'en 2015. Bien que le trafic ait été supérieur de 11% par rapport à la moyenne des 15 premiers jours de novembre, l'année passée il était supérieur de 13% le jour du Cyber Monday par rapport à un jour classique.

Un pic de performance a été enregistré à 20% plus haut que la moyenne, soit un net déclin par rapport au week-end précédant le Cyber Monday, qui a vu des pics à 44% et 40% le samedi et le dimanche. Pendant le week-end du 26 et du 27 novembre, le trafic moyen quotidien des retailers basés aux États-Unis a bondi de 10 et 15% par rapport aux mêmes jours l'année dernière.



D'après Michelle Dupré, vice-présidente de Verizon Enterprise Solutions, les promotions très attractives pratiquées pendant le week-end entre le Black Friday et le Cyber Monday feraient s'essouffler la tendance. Les consommateurs seraient donc moins attentifs une fois le Cyber Monday arrivé.

Pour connaître les dernières tendances du e-commerce et du m-commerce, consulter les chiffres régulièrement mis à jour par les experts de Verizon.