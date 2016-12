[Étude] Plus de 60% des visites des sites s'effectuent depuis un terminal mobile

En octobre, la répartition des visites de sites reste stable par rapport au mois de juillet, selon le dernier bilan sur la répartition des visites des sites par type de terminal en semaine et durant le week-end de Mediamétrie. Ainsi, sur l'ensemble du mois, 64% des visites ont été effectuées depuis un terminal mobile.



Avec plus de 5 visites sur 10 en semaine et près de 6 visites sur 10 le week-end (58%), le téléphone mobile est le terminal le plus utilisé pour accéder aux sites internet mesurés par eStat sur le mois d'octobre. À la deuxième place, l'ordinateur représente près de 40% des visites de sites en semaine. Sa part de visite diminue le week-end pour atteindre une visite sur 3. La tablette connaît, quant à elle, une légère hausse avec 10% des visites en semaine et 11% le week-end, soit une augmentation de 2 points par rapport au mois de juillet.

Fréquentation des sites internet : Top 10 des progressions du mois

En octobre, les sites du groupe Cerise Ohmymag et Gentside occupent les deux premières places du classement des plus fortes progressions en valeur avec un gain, en un mois, de plus de 9,7 millions de visites pour le premier et plus de 8,6 millions de visites pour le second.

À la troisième place, le site Skyrock.com voit sa fréquentation augmenter de près de 300 000 visites par rapport au mois de septembre.

Les sites RTL2.fr et Marchesonline.com occupent respectivement les 4e et 5e positions du classement avec un nombre de visites en hausse de plus de 91 000 (+8%) pour l'un et de 21 000 (+4%) pour l'autre. Batirama prend la 6e place, grâce à un gain de fréquentation de 19 000 visites par rapport au mois de septembre.



Avec plus de 17 000 visites supplémentaires en un mois, les sites Toutsurmesfinances.com et Jim Journal International de médecine devancent, en octobre, les sites lepetitjournal.com (+16 000 visites) et Influencia (+ 14 600 visites).