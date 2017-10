La Fevad et l'INC publient un guide pratique pour les consommateurs

Au deuxième trimestre 2017, la France comptait près de 37 millions de cyberacheteurs. Tout ou presque s'achète aujourd'hui sur la toile et les e-acheteurs effectuent en moyenne 28 achats par an sur Internet. C'est pourquoi la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) et l'Institut national de la consommation (INC) publient, avant Noël, un guide pratique sur les achats en ligne, suivi d'un quiz à destination des consommateurs.

Cette version actualisée du guide s'adresse aussi bien aux nouveaux acheteurs qu'aux internautes chevronnés adeptes des achats sur la toile. Le consommateur y trouvera les réponses aux questions récurrentes qu'il peut se poser à chaque étape de son achat (choix du site, paiement, livraison, rétractation, garantie, médiation...). La Fevad et l'INC se penchent également sur les nouveaux usages: avis en ligne, plateformes collaboratives.



Le guide rappelle les droits et obligations des consommateurs, en tenant compte des dernières réglementations.