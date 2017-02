Le mobile s'impose comme support de connexion à Internet

Médiamétrie a dévoilé son étude "Année Internet 2016" issue de l'observation des 45,7 millions d'internautes français, soit 87,7% de la population hexagonale. Un chiffre en hausse constante depuis 1994, date à partir de laquelle l'institut d'études a commencé à comptabiliser la consommation digitale : le nombre d'individus connectés à Internet a été multiplié par deux en l'espace de dix ans. Pour optimiser l'appréhension de cette consommation, Médiamétrie prévoit d'ailleurs de développer une série d'outils en 2017, parmi lesquels l'instauration d'une mesure unique de l'Internet Global par la fusion des 3 panels écrans de 30000 panélistes, la mesure de Google AMP et de Facebook Instant Articles qui devrait être opérationnelle d'ici à la fin du premier semestre, ou encore la création d'un comité dédié à la réflexion sur la mesure de la valeur de la data média.

24,3 millions de mobinautes connectés à Internet

L'augmentation de la consommation Internet est portée par la hausse du taux d'équipement des foyers français qui possèdent 6,4 écrans en moyenne. Et plus particulièrement par le mobile, dont 65% des Français sont aujourd'hui équipés, dix ans après le lancement du pionnier des smartphones, l'iPhone. Dans son étude, Médiamétrie, qui analyse la consommation mobile depuis 2010 (et la tablette depuis 2012), fait le constat que ce support est le premier écran de connexion à Internet. Deux tiers des connexions se font depuis un mobile, et ce quelle que soit la tranche horaire (avec un pic entre 18 et 19h) ou la période de l'année. Chaque jour, ce sont ainsi 24,3 millions de mobinautes qui utilisent Internet (soit 47% de la population), devant les 23,8 millions d'utilisateurs quotidiens d'un ordinateur.

Parmi les usages de l'Internet mobile, la consommation des réseaux sociaux se fait avant tout sur mobile pour les 4 Français sur 5 inscrits sur Facebook, Twitter, Instagram et consorts. Chez les 15-24 ans, 54,5% de la navigation sur les réseaux sociaux se fait ainsi via un smartphone, contre 32,2% (devant l'ordinateur et la tablette) pour l'ensemble de la population. De même, les 15-24 ans consomment la vidéo majoritairement (66%) sur mobile, contrairement à l'ensemble de la population (34%). YouTube est par exemple visité à 79% depuis un mobile chez les 15-24 ans (48,9% des 11 ans et plus). Le streaming illégal trouve même un écho sur mobile, avec 1,9 millions de mobinautes pirates recensés. Du côté des messageries instantanées (Skype, Facebook Messenger et WhatsApp en tête) plus de la moitié des messages sont envoyés depuis un mobile avec 5,5 millions de mobinautes sur les 10,2 millions d'utilisateurs uniques quotidiens.