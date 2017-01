Les pure players, champions de l'innovation dans la distribution

Pour 63% des Français, les e-commerçants sont les professionnels les plus innovants dans la distribution. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par Generix Group et Toluna (1). Toutefois, si les pure players apparaissent largement comme les plus innovants de l'écosystème (94%), les enseignes traditionnelles, toute activité confondue, ne sont pas en reste. Par exemple, les enseignes de loisirs et de culture sont perçues comme novatrices par 80% des Français juste devant les grandes surfaces alimentaires (77%).



Signe que c'est le nerf de la guerre, l'innovation est un levier de fidélisation, soulignent 56% des sondés.



Cinq innovations ont véritablement dopé l'expérience d'achat des Français ces dernières années : l'e-commerce (80%), la livraison express (71%), les comparateurs de prix (70%), le click and collect (66%) et les caisses automatiques (62%). Avec deux points positifs majeurs : le gain de temps (45%) et un parcours d'achat simplifié (36%).



A contrario, des services comme le paiement mobile (47%), la mobilité en magasin (44%) ou la géolocalisation (43%) séduisent une minorité de Français car leur usage n'est pas universel ou se veut trop intrusif.

La personnalisation et la réduction des délais de livraison, deux enjeux-clés du futur



Concernant les innovations à venir, trois sont plébiscitées par les Français : la réduction du temps d'attente en caisse (62%), la personnalisation des articles en fonction des préférences du client (52%) et la réduction du délai de livraison (40%).

Dernier enseignement de l'étude, les Français estiment que les enseignes sont les mieux placées pour favoriser l'innovation du secteur (58%). En revanche, 44% des répondants comptent davantage sur les GAFA pour catalyser l'innovation.



(1) Enquête réalisée auprès de 1027 répondants du 1er au 15 novembre 2016.