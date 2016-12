Motoblouz, racheté par un fonds d'investissement, rejoint ses concurrents

180 millions d'euros de chiffre d'affaires, 750 salariés... Le nouveau groupe composé de Motoblouz (D3T), Polo Motorrad et Sportsbikeshops, est désormais leader européen sur le marché de la distribution en ligne d'équipement moto. Les fondateurs des trois sociétés, qui vont continuer à opérer séparément, sont aussi actionnaires du groupe. Thomas Thumerelle, le confondateur de D3T - maison mère de Motoblouz, fondé en 2004 - se réjouit de ce rapprochement et espère être leader européen de son secteur dès 2017. Le groupe originaire du nord de la France annonce un CA de 38,3 millions d'euros en 2016, en hausse de 30%, et veut atteindre 150 salariés d'ici 2020. Au Royaume-Uni, Sportsbikeshop est leader avec 20 millions d'euros de CA et regroupe 50 salariés. Polo Motorrad, numéro 2 allemand, déclare 120 millions de CA (600 salariés).

50% du volume d'affaires du groupe (les trois sociétés réunies) se fait en ligne, mais Polo Motorrad compte aussi de son côté un réseau de 90 magasins. Une expérience du retail qui encourage Thomas Thumerelle à accélérer l'ouverture de magasins Motoblouz. D3T devrait bientôt installer un showroom au sein de son nouveau siège social pour accueillir des clients. Avantage non négligeable, les trois sociétés vont aussi pouvoir partager leurs données entre elles.

Le fonds Equistone Partners Europe est indépendant depuis 2011 (ex-Barclays Private Equity) et détenu à 100% par son équipe d'investissement.