Mytravelchic devient idiliz et se positionne sur le premium

idiliz pour " idyllique ", comme l'expérience client promise par le p-dg de Mytravelchic Frédéric Savoyen : le nouveau site héritier, idiliz, propose toujours une sélection de voyages haut de gamme à prix réduits, testés et validés, évitant ainsi à l'internaute d'être noyé dans une masse d'offres et d'avis clients.

La deuxième marque nouvellement créée, Ooofly, est un comparateur de vols doté d'un algorithme puissant. Le site se veut être un "facilitateur" en offrant la possibilité à l'internaute de rechercher un vol en remplissant en amont des critères de préférence comme l'heure, la compagnie, les bagages, les escales... Une sélection de trois vols est proposée en tenant compte de ces préférences, ce qui évite à l'internaute de faire face à une liste infinie. Le site laisse cependant la possibilité d'accéder à toutes les offres du marché, ce qui permet à l'algorithme de s'enrichir et de s'affiner en fonction du comportement de chaque membre.

Un service client premium



Deux services client dédiés à chaque entité sont installés dans les mêmes locaux, au siège de Bazarchic. Le call center est ainsi en relation directe avec le service de production mais aussi le service informatique de l'entreprise. Les conseillers sont pour la plupart déjà passés par des agences de voyage et sont régulièrement formés, ce qui leur confère une expertise au moment d'aider les clients. Dans l'optique d'un service optimal, ils sont joignables online 7 jours sur 7, offline 6 jours sur 7.



Des avantages tout au long de l'expérience client



L'assurance Easychic, valable sur les deux sites, propose une annulation sans frais et sans justificatif jusqu'à 7 jours avant le départ. Ooofly comme idiliz rembourse directement le client sous 48 heures, sans franchise. Aucun frais de dossier n'est ajouté au moment de payer. Un suivi de vol est également assuré, ainsi en cas de grève Ooofly s'engage à trouver une solution.



Mais pas de mystère : si Mytravelchic réussit à vivre, c'est grâce au modèle économique des assurances, ainsi que les add-on (options sur les voyages). Parfois même, les compagnies peuvent partager leurs frais de service.



Mytravelchic, un site qui se porte bien mais qui veut redynamiser son image

Mytravelchic, fort d'une communauté de 2 millions de membres, a connu une croissance de 40% par an ces 4 dernières années et a réalisé un CA de 18 millions d'euros en 2015. En réaction au rachat du groupe Bazarchic par Galeries Lafayette en septembre 2016, Frédéric Savoyen a voulu redynamiser l'image de la filiale et élargir son offre. En créant cette nouvelle identité, le but était d'"établir une organisation claire autour de marques fortes et mémorisables sans risque de confusion entre elles". Le rapprochement avec Galeries Lafayette devrait ouvrir la porte à de nouvelles opportunités pour les deux groupes, qui pourront faire jouer leurs synergies. Pour Frédéric Savoyen, "le but d'un site comme Ooofly est d'atteindre une certaine volumétrie pour devenir rentable".

Dans les prochains mois sont attendus d'autres services sur idiliz et Ooofly, comme la réservation de bagages avec tarifs en temps réel, la possibilité de poser des options sur des voyages, la modification et l'annulation en ligne sans passer par le call center... Toujours plus loin dans le service.