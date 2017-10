[#ParisRetailWeek] 97% des entreprises e-commerce proposent des emplois en CDI

Le secteur du commerce digital demeure pourvoyeur d'emplois: si 97% proposent au moins un poste en CDI, les contrats visant à former les plus jeunes ont également la cote. Ainsi, 52,94% des entreprises sondées à l'occasion de la Paris Retail Week offrent également des stages et 26,47% recherchent des apprentis. Sans surprise, les métiers de l'IT sont les plus prisés, suivis par ceux de l'innovation et de la R& & et de la vente. Les métiers de la relation client n'arrivent qu'en quatrième position, plébiscités par 41,18% des recruteurs.



La majorité des entreprises en recherche de talents sont des PME (à 61,76%), suivies par les start-up, les ETI et les TPE. Malgré la taille relativement restreinte de la majorité des acteurs, la moitié d'entre elles déclare plus de dix postes à pouvoir, soit une forte augmentation des effectifs.