Quelles sont les habitudes de shopping estivales de la génération Y?

Loin d'être une période creuse, l'été serait particulièrement propice au shopping, en particulier parmi les 18-35 ans, selon une étude réalisée par OpinionWay pour Cdiscount en juillet 2017. Ainsi, plus du quart des 18-24 ans interrogés voient les mois d'été comme une période privilégiée pour faire des achats.



La progression du shopping en ligne ne s'enraye pas durant les mois chauds: plus d'un jeune sur trois privilégie l'e-commerce à cette occasion, au détriment des enseignes physiques. En cause, les tarifs plus attractifs du Web: 48% des jeunes considèrent que les meilleures affaires se font en ligne, contre 29% en grande surface et 17% dans les magasins de centre-ville.



Selon Emmanuel Grenier, p-dg de Cdiscount: "L'été, les plus jeunes font du shopping avec une envie renforcée de se faire plaisir, même avec un budget serré. Ils plébiscitent les sites de commerce en ligne qui offrent un choix imbattable, des prix très compétitifs, et une livraison rapide sur leur lieu de vacances."

