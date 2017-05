Quelles sont les marques préférées des baby-boomers ?

Millennials, Générations Y & Z... des générations qui fascinent et qui font parler d'elles. Mais qu'en est-il de la génération des baby-boomers (50+) ? Souvent moins considérée dans les stratégies de communication et marketing des marques, cette cible représente pourtant une part importante de la population française, avec un pouvoir d'achat qui n'est pas à négliger. YouGov a ainsi voulu s'intéresser à cette cible afin de connaître leurs marques préférées.









Les marques ancrées en France ont le vent en poupe Decathlon, arrive en tête du classement BrandIndex* des marques préférées des baby-boomers en France. Vient en seconde place de ce classement, la marque iconique Michelin avec son mythique "Bibendum". La marque a su faire évoluer sa marque au fil des années, en améliorant toujours plus son savoir-faire et son caractère innovant. Il est d'ailleurs intéressant de voir que de nombreuses marques ancrées historiquement en France font partie du top 10 de ce classement. C'est le cas effectivement de Perrier, Bonne Maman ou encore Evian. Mais malgré cet attachement à des marques plus "anciennes", les Baby-Boomers montrent une vraie complémentarité dans leurs préférences.



Une génération connectée



En effet, on voit apparaître dans le classement, des marques plus digitales telles que Google, YouTube ou encore Samsung.



Le reste du classement, montre en effet que cette génération est très connectée. Samsung, YouTube, Google... Les baby-boomers ne se laissent pas dépasser par la digitalisation de notre société.



Les seniors sont effectivement de grands consommateurs d'Internet, surnommés même les "silvers surfers". Les chaînes YouTube spécial "baby-boomers" ne cessent de se créer. Ils sont nombreux à publier des vidéos à travers lesquelles les quinquagénaires partagent leurs expériences, activités, DIY, et autres " tips " qui s'adressent aux personnes de leur génération.

*Outil de suivi en continu des marques et de toutes les actions marketing & communication qui leur sont dédiées. Evaluation qui se fonde sur des indicateurs de visibilité, d'image et d'intention d'achat.



Méthodologie :



Période : du 1er janvier 2017 au 2 mai 2017

Population : " Baby Boomers " Français 50+